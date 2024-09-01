Паралимпиада. Израильский пловец Ами Дадаон завоевал серебряную медаль

Сегодня сборная Израиля завоевала полный комплект медалей Парижской паралимпиады. Золотую и бронзовую в академической гребле. Пловец Ами Дадаон завоевал серебряную медаль.

Он стал вторым на дистанции 150 метров комбинированным стилем.

Чемпионом стал мировой и паралимпийский рекордсмен россиянин Роман Жданов (рекорд установлен во время паралимпиады в Токио).

Бронзовую медаль завоевал мексиканец Анхель де Хесус Камачо Рамирес, установивший рекорд Америки.

Ами Дадаон завоевал вторую медаль Парижской олимпиады (первая - золотая).

Всего в активе сборной Израиля 3 золотые, 1 серебряная и две бронзовые медали.