Паралимпиада. Израильский пловец Ами Дадаон завоевал серебряную медаль
время публикации: 01 сентября 2024 г., 20:39 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 20:39
Сегодня сборная Израиля завоевала полный комплект медалей Парижской паралимпиады. Золотую и бронзовую в академической гребле. Пловец Ами Дадаон завоевал серебряную медаль.
Он стал вторым на дистанции 150 метров комбинированным стилем.
Чемпионом стал мировой и паралимпийский рекордсмен россиянин Роман Жданов (рекорд установлен во время паралимпиады в Токио).
Бронзовую медаль завоевал мексиканец Анхель де Хесус Камачо Рамирес, установивший рекорд Америки.
Ами Дадаон завоевал вторую медаль Парижской олимпиады (первая - золотая).
Всего в активе сборной Израиля 3 золотые, 1 серебряная и две бронзовые медали.
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