Фигурное катание. Юношеский гран-при. Израильтянка заняла девятое место
время публикации: 31 августа 2024 г., 11:13 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 11:13
Победительницей этапа Юношеского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Риге, стала японка Мао Симада.
Ее результат 204.86 балла (она была лучшей в короткой и произвольной программе).
На втором месте Элина Гойдина (Эстония), занимавшая после короткой программы четвертое место (182.23).
На третьем месте кореянка Ко Навеон (176.86).
Израильтянка София Шифрин заняла девятое место (восьмое - в короткой программе, десятое - в произвольной) (149.67).
Украинка Анастасия Васильченко заняла 33-е место.
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