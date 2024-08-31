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Спорт

Фигурное катание. Юношеский гран-при. Израильтянка заняла девятое место

время публикации: 31 августа 2024 г., 11:13 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 11:13
Мао Симада
AP Photo/ Chiang Ying-ying

Победительницей этапа Юношеского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Риге, стала японка Мао Симада.

Ее результат 204.86 балла (она была лучшей в короткой и произвольной программе).

На втором месте Элина Гойдина (Эстония), занимавшая после короткой программы четвертое место (182.23).

На третьем месте кореянка Ко Навеон (176.86).

Израильтянка София Шифрин заняла девятое место (восьмое - в короткой программе, десятое - в произвольной) (149.67).

Украинка Анастасия Васильченко заняла 33-е место.

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