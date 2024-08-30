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Этап юниорского Гран-при. Израильский фигурист на втором месте после короткой программы

время публикации: 30 августа 2024 г., 12:52 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 12:52
Этап юниорского Гран-при. Израильский фигурист на втором месте после короткой программы
AP Photo/Ng Han Guan

В Риге проходит этап Юниорского Гран-при по фигурному катанию. После короткой программы израильтянин Никита Шейко занимает второе место

Его результат 75.61 балла.

Лидирует японец Сена Такахаси (81.05).

Израильтянка София Шифрин после короткой программы занимает восьмое место.

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