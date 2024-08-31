x
31 августа 2024
|
последняя новость: 19:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 августа 2024
|
31 августа 2024
|
последняя новость: 19:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Паралимпиада. Плавание. Израильтянин Марк Маляр завоевал бронзовую медаль

время публикации: 31 августа 2024 г., 19:36 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 19:36
Паралимпиада. Плавание. Израильтянин Марк Маляр завоевал бронзовую медаль
AP Photo/Emilio Morenatti

Сборная Израиля завоевала третью медаль Парижской паралимпиады. Пловец Марк Маляр (категория S8) стал бронзовым призером на дистанции 100 метров на спине.

Он на 1.84 секунду отстал от чемпиона, испанца Иниго Льориса Санса.

Серебряную медаль завоевал японец Кота Кубота.

Украинец Богдан Хриненко занял пятое место.

Марк Маляр повторил успех Токийской паралимпиады на этой дистанции. В Токио он стал чемпионом на дистанциях 200 метров комбинированным стилем и 400 метров вольным стилем.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 августа 2024

Медальный зачет паралимпиады. Лидируют китайцы. Израильтяне на девятом месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 августа 2024

Плавание. Израильтянин Ами Дадаон стал чемпионом Парижской паралимпиады
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 августа 2024

Плавание. Израильтянин Ами Дадаон установил паралимпийский рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 августа 2024

Тхэквондо. Израильтянин Асаф Ясур стал чемпионом Паралимпиады