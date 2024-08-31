Паралимпиада. Плавание. Израильтянин Марк Маляр завоевал бронзовую медаль

Сборная Израиля завоевала третью медаль Парижской паралимпиады. Пловец Марк Маляр (категория S8) стал бронзовым призером на дистанции 100 метров на спине.

Он на 1.84 секунду отстал от чемпиона, испанца Иниго Льориса Санса.

Серебряную медаль завоевал японец Кота Кубота.

Украинец Богдан Хриненко занял пятое место.

Марк Маляр повторил успех Токийской паралимпиады на этой дистанции. В Токио он стал чемпионом на дистанциях 200 метров комбинированным стилем и 400 метров вольным стилем.