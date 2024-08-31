Паралимпиада. В медальном зачете лидируют китайцы. Израильтяне на 17-м месте

После трех дней соревнований Парижской паралимпиады в медальном зачете уверенно лидирует сборная Китая, завоевавшая 20 золотых, 15 серебряных и 7 бронзовых медалей.

На втором месте британцы (10 + 8 + 6), на третьем - бразильцы (8 + 3 + 11), на четвертом - американцы (5 + 9 + 5).

Сборная Израиля, завоевавшая 2 золотые и 1 бронзовую медали, занимает 17-е место.

Украинцы на 20-м месте (1 + 9 + 9).