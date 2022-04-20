"Фрайбург" вышел в финал Кубка Германии

Первым финалистом Кубка Германии стал "Фрайбург", обыгравший "Гамбург" 3:1. Второй финалист определится в матче "Лейпциг" - "Унион" (Берлин).

Гости уже на 17-й минуте вели в счете 2:0, а первый тайм выиграли 3:0.

На 11-й минуте после подачи углового Нильс Петерсен ударом головой открыл счет 0:1. На 17-й минуте Николас Хефлер пробил метров с 20. Мяч попал в защитника и влетел в сетку 0:2.

На 36-й минуте Виченцо Грифо реализовал пенальти 0:3.

На 88-й минуте Миро Мюхейм навесил. Роберт Глатцель пробил головой 1:3.