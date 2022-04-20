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NEWSru.co.il :: Спорт20 апреля 2022 г., 06:46

Чемпионат Англии. "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед"

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Салах вышел один на один и перебросил мяч через вратаря 4:0

В матче тридцатого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" 4:0. "Красные" лидируют, на 2 очка опережая "Манчестер Сити".

Если судить по статистике, то можно счесть, что лидер принимал безнадежного аутсайдера, а не команду из лидирующей группы (71% владения мячом, 14:2 по ударам, 5:1 по точным ударам).

На 5-й минуте хозяева провели скоростную атаку. Салах прострелил. Луис Диас открыл счет 1:0.


На 22-й минуте "красные" несколькими передачами разорвали центр обороны гостей. Мохамед Салах вышел один на один 2:0. На 68-й минуте хозяева перехватили мяч в центре поля и провели быструю атаку. Диас прострелил. Садио Мане в касание отправил мяч в дальнюю "шестерку" 3:0.

На 85-й минуте гости потеряли мяч в центре поля. Быстрая атака. Салах вышел один на один и перебросил мяч через вратаря 4:0.

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