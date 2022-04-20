Чемпионат Англии. Команда, в которой будет играть Манор Соломон, вернулась в элиту

В матче сорок третьего тура Чемпионшипа (второй дивизион английского футбола) "Фулхэм" разгромил "Престон Норт Энд" 3:0.

"Дачники" досрочно обеспечили возвращение в Премьер-лигу. Идущий третьим "Хаддерсфилд" уже не сможет их догнать (напрямую в элиту возвращаются две команды, третья определяется в дополнительном турнире).

Два мяча забил Александр Митрович, один - Фабиу Карвалью.

Недавно полузащитник сборной Израиля и донецкого "Шахтера" Манор Соломон подписал пятилетний контракт с "Фулхэмом".