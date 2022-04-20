"Маккаби" (Хайфа) победил в дерби и вышел в финал Кубка Израиля

Первым финалистом Кубка Израиля по футболу стал хайфский "Маккаби", победивший в дерби земляков из "Апоэля" 2:0.

"Зеленые" вышли в финал Кубка Израиля в 17-й раз. Трофеем они владели 6 раз. Последний раз хайфский "Маккаби" играл в финале Кубка Израиля в 2016 году.

Второй финалист определится в матче "Маккаби" (Тель-Авив) - Апоэль (Беэр-Шева).

"Акулы" остались недовольны судейством матча