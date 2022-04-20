"Маккаби" (Хайфа) победил в дерби и вышел в финал Кубка Израиля
Первым финалистом Кубка Израиля по футболу стал хайфский "Маккаби", победивший в дерби земляков из "Апоэля" 2:0.
"Зеленые" вышли в финал Кубка Израиля в 17-й раз. Трофеем они владели 6 раз. Последний раз хайфский "Маккаби" играл в финале Кубка Израиля в 2016 году.
Второй финалист определится в матче "Маккаби" (Тель-Авив) - Апоэль (Беэр-Шева).
"Акулы" остались недовольны судейством матча
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// NEWSru.co.il // Спорт // 20 апреля 2022
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