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NEWSru.co.il :: Спорт20 апреля 2022 г., 07:37

"Интер" разгромил "Милан" и вышел в финал Кубка Италии

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На 62-й минуте Брозович прострелил. Госенс отправил мяч в пустые ворота 3:0

Первым финалистом Кубка Италии стал "Интер", в ответном матче полуфинала разгромивший "Милан" 3:0. Первая игра завершилась вничью 0:0.

Второй финалист определится в противостоянии "Фиорентина" - "Ювентус".

На четвертой минуте Дамиан навесил. Лаутаро Мартинес пробил слету. Мяч от руки вратаря влетел под перекладину 1:0. На 40-й минуте Лаутаро Мартинес вышел один на один и перебросил мяч через вратаря 2:0.

На 62-й минуте Брозович прострелил. Госенс отправил мяч в пустые ворота 3:0.


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