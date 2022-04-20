"Вильярреал" победил "Валенсию". Результаты матчей
Состоялись матчи тридцать третьего тура чемпионата Испании. "Вильярреал" победил "Валенсию" 2:0.
Майорка - Алавес 2:1
"Островитяне" оторвались от зоны вылета на 3 очка. "Алавес" занимает последнее место.
Бетис (Севилья) - Эльче 0:1
Вильярреал - Валенсия 2:0
Оба мяча в первые 17 минут матча забил Арно Гроэнвельд. Голландский нападающий забил 10 голов в матчах Примеро в этом сезоне.
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