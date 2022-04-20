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NEWSru.co.il :: Спорт20 апреля 2022 г., 20:53

Официально. Россияне и белорусы не будут допущены на Уимблдон

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Официально. Россияне и белорусы не будут допущены на Уимблдона

Организаторы Уимблдона заявили, что российские и белорусские теннисисты не смогут принять участия в турнире.

Решение принято в связи с нападением России на Украину.

Российские и белорусские теннисисты не смогут принять участия в турнирах, которые проводятся на территории Великобритании.

Ассоциация теннисистов-профессионалов выразила неудовольствие решением организаторов Уимблдона и правительства Великобритании.


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