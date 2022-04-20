Официально. Россияне и белорусы не будут допущены на Уимблдон

Организаторы Уимблдона заявили, что российские и белорусские теннисисты не смогут принять участия в турнире.

Решение принято в связи с нападением России на Украину.

Российские и белорусские теннисисты не смогут принять участия в турнирах, которые проводятся на территории Великобритании.

Ассоциация теннисистов-профессионалов выразила неудовольствие решением организаторов Уимблдона и правительства Великобритании.