Официально. Россияне и белорусы не будут допущены на Уимблдон
Организаторы Уимблдона заявили, что российские и белорусские теннисисты не смогут принять участия в турнире.
Решение принято в связи с нападением России на Украину.
Российские и белорусские теннисисты не смогут принять участия в турнирах, которые проводятся на территории Великобритании.
Ассоциация теннисистов-профессионалов выразила неудовольствие решением организаторов Уимблдона и правительства Великобритании.
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