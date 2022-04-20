Мохамед Салах установил рекорд. "Манчестер Юнайтед" - антирекорд столетия
В матче тридцатого тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" был разгромлен "Ливерпулем" 0:4.
В первом круге "красные дьяволы" уступили "Ливерпулю" 0:5.
0:9 - худший результат по сумме двух матчей в чемпионате Англии в одном сезоне за последние почти 130 лет.
Клубный антирекорд - суммарное поражение 0:11 от "Сандерленда" в сезоне 1892-93 годов, сообщаетOpta.
Мохамед Салах - первый игрок в истории Премьер-лиги, забивший пять мячей в ворота "Манчестер Юнайтед" в одном сезоне.
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