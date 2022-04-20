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NEWSru.co.il :: Спорт20 апреля 2022 г., 16:07

Мохамед Салах установил рекорд. "Манчестер Юнайтед" - антирекорд столетия

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Мохамед Салах установил рекорд. "Манчестер Юнайтед" - антирекорд столетия

В матче тридцатого тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" был разгромлен "Ливерпулем" 0:4.

В первом круге "красные дьяволы" уступили "Ливерпулю" 0:5.

0:9 - худший результат по сумме двух матчей в чемпионате Англии в одном сезоне за последние почти 130 лет.

Клубный антирекорд - суммарное поражение 0:11 от "Сандерленда" в сезоне 1892-93 годов, сообщаетOpta.


Мохамед Салах - первый игрок в истории Премьер-лиги, забивший пять мячей в ворота "Манчестер Юнайтед" в одном сезоне.

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