Мохамед Салах установил рекорд. "Манчестер Юнайтед" - антирекорд столетия

В матче тридцатого тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" был разгромлен "Ливерпулем" 0:4.

В первом круге "красные дьяволы" уступили "Ливерпулю" 0:5.

0:9 - худший результат по сумме двух матчей в чемпионате Англии в одном сезоне за последние почти 130 лет.

Клубный антирекорд - суммарное поражение 0:11 от "Сандерленда" в сезоне 1892-93 годов, сообщаетOpta.

Мохамед Салах - первый игрок в истории Премьер-лиги, забивший пять мячей в ворота "Манчестер Юнайтед" в одном сезоне.