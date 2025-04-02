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Спорт

Художественная гимнастика. Тренер сборной Израиля обвиняется в насилии над спортсменками

Художественная гимнастика
Скандалы в спорте
время публикации: 02 апреля 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 12:38
Лондонская олимпиады. Выступление Джульеты Канталуппи
AP Photo/Julie Jacobson

Джульета Канаталуппи, тренер сборной Израиля по художественной гимнастике, находится под следствием в Италии, сообщает Ynet.

Ее обвиняют в насилии над гимнастками.

Во время работы тренером в Ginnastica Fabriano Джульетта Канталуппи использовала жестокие методы. Среди тех, кто пожаловался на неприемлемые методы, звездные итальянские гимнастки София Раффаэлли, Милена Бальдассарри и Сирена Оттавиани.

Итальянская федерация гимнастки уволила тренера национальной сборной Эмануэле Макарини, обвинив в психологическом насилии над спортсменками, в том числе в публичном унижении.

В ходе расследования появились данные, позволяющие обвинить в неприемлемых и унизительных методах Джульету Канталуппи, которая раньше тренировала сборную Италии.

Джульета Канталуппи работает со сборной Израиля с ноября 2023 года.

Спорт
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