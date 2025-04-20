Российских спортсменов, уехавших из России, будут лишать званий

10 апреля 2025 года вступил в силу указ " Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации".

В раздел 5, регламентирующий процессы лишения и восстановления спортивных званий, добавлены два новых пункта, в которых говорится, что основаниями для лишения спортсмена спортивного звания являются, помимо прочего: а) прекращение спортсменом гражданства Российской Федерации; б) выступление спортсмена в составе спортивной сборной команды иностранного государства, сообщает "Спорт-Экспресс".

В статье отмечается, что под действие нового приказа попадает израильская гимнастка Арина Гвоздецкая.