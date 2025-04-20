Российских спортсменов, уехавших из России, будут лишать званий
время публикации: 20 апреля 2025 г., 14:32 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 14:32
10 апреля 2025 года вступил в силу указ " Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации".
В раздел 5, регламентирующий процессы лишения и восстановления спортивных званий, добавлены два новых пункта, в которых говорится, что основаниями для лишения спортсмена спортивного звания являются, помимо прочего: а) прекращение спортсменом гражданства Российской Федерации; б) выступление спортсмена в составе спортивной сборной команды иностранного государства, сообщает "Спорт-Экспресс".
В статье отмечается, что под действие нового приказа попадает израильская гимнастка Арина Гвоздецкая.
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