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Спорт

Российских спортсменов, уехавших из России, будут лишать званий

время публикации: 20 апреля 2025 г., 14:32 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 14:32
Российских спортсменов, уехавших из России, будут лишать званий
AP Photo/Petr David Josek

10 апреля 2025 года вступил в силу указ " Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации".

В раздел 5, регламентирующий процессы лишения и восстановления спортивных званий, добавлены два новых пункта, в которых говорится, что основаниями для лишения спортсмена спортивного звания являются, помимо прочего: а) прекращение спортсменом гражданства Российской Федерации; б) выступление спортсмена в составе спортивной сборной команды иностранного государства, сообщает "Спорт-Экспресс".

В статье отмечается, что под действие нового приказа попадает израильская гимнастка Арина Гвоздецкая.

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