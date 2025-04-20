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Триллер в Барселоне. Сенсационное поражение "Атлетико". Результаты матчей чемпионата Испании

Футбол
время публикации: 20 апреля 2025 г., 14:19 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 14:21
Триллер в Барселоне. Сенсационное поражение "Атлетико". Результаты матчей чемпионата Испании
AP Photo/Joan Monfort

Состоялись матчи тридцать второго тура чемпионата Испании. "Барселона" в драматичном поединке одержала волевую победу 4:3 над "Сельтой".

Райо Вальекано (Мадрид) - Валенсия 1:1

Барселона - Сельта (Виго) 4:3

Три мяча в ворота каталонцев забил Борха Иглесиас.

На 65-й минуте счет был 3:1 в пользу "Сельты".

Через три минуты "Барселона" сравняла счет.

Рафинья забил победный гол на восьмой минуте компенсированного времени. В 48 матчах этого сезона он забил 30 голов и сделал 21 результативную передачу.

Майорка - Леганес 0:0

Лас Пальмас - Атлетико (Мадрид) 1:0

Победный гол на третьей минуте компенсированного времени забил Хави Муньос.

Островитяне выбрались из зоны вылета.

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