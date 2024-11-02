Тхэквондо. Две россиянки отстранены за нарушение антидопинговых правил
время публикации: 02 ноября 2024 г., 17:16 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 17:28
Международное агентство допинг-тестирования отстранило от соревнований с 1 ноября двух российских спортсменок (тхэквондо) Елизавету Должикову и Юлию Волкову, сообщает "Спорт-экспресс".
Решение принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
Нарушения датированы ноябрем 2014 года.
Елизавета Должикова - чемпионка России 2014 года.
Юлия Волкова представляет Россию с 2014 года.
Она - бронзовый призер чемпионата Европы 2010 года (выступала за Украину). Юлия - серебряный призер чемпионата России 2019 года.
Ссылки по теме