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Тхэквондо. Две россиянки отстранены за нарушение антидопинговых правил

время публикации: 02 ноября 2024 г., 17:16 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 17:28
Тхэквондо. Две россиянки отстранены за нарушение антидопинговых правил
AP Photo/Andrew Medichini

Международное агентство допинг-тестирования отстранило от соревнований с 1 ноября двух российских спортсменок (тхэквондо) Елизавету Должикову и Юлию Волкову, сообщает "Спорт-экспресс".

Решение принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Нарушения датированы ноябрем 2014 года.

Елизавета Должикова - чемпионка России 2014 года.

Юлия Волкова представляет Россию с 2014 года.

Она - бронзовый призер чемпионата Европы 2010 года (выступала за Украину). Юлия - серебряный призер чемпионата России 2019 года.

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