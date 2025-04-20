Четвертьфинальные пары Евролиги
время публикации: 20 апреля 2025 г., 09:33 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 09:33
После завершения плэй-ин определились все участники четвертьфиналов Евролиги.
Четвертьфиналы начнутся 22 апреля.
Четвертьфинальные пары:
Олимпиакос - Реал (Мадрид)
Фенербахче - Париж
Панатинаикос - Анадолу Эфес
Монако - Барселона.
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