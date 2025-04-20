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Четвертьфинальные пары Евролиги

Баскетбол
время публикации: 20 апреля 2025 г., 09:33 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 09:33
Четвертьфинальные пары Евролиги
AP Photo/Mark J. Terrill

После завершения плэй-ин определились все участники четвертьфиналов Евролиги.

Четвертьфиналы начнутся 22 апреля.

Четвертьфинальные пары:

Олимпиакос - Реал (Мадрид)

Фенербахче - Париж

Панатинаикос - Анадолу Эфес

Монако - Барселона.

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