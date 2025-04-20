"Бавария" уходит в отрыв. "Перестрелка" в Берлине. Результаты матчей чемпионата Германии
Состоялись матчи тридцатого тура чемпионата Германии. "Бавария" в гостях разгромила "Хайденхайм" 4:0.
Лейпциг - Хольштайн (Киль) 1:1
"Лейпциг" не смог обыграть аутсайдера и усложнил себе борьбу за медали.
Хайденхайм - Бавария (Мюнхен) 0:4
"Бавария" оторвалась от "Байера" на 9 очков.
Вердер (Бремен) - Бохум 1:0
"Музыканты" победили в четвертой игре подряд и поднялись на 7-е место.
Фрайбург - Хоффенхайм 3:2
На 45-й минуте хозяева вели в счете 2:0, но завершился первый тайм вничью. За 5 минут, которые арбитр добавил к первому тайму, "деревенские парни" сумели отыграться.
На 57-й минуте Лукас Хелер забил победный гол.
Майнц - Вольфсбург 2:2
"Майнц" упустил победу на 89-й минуте и опустился на 7-е место, а мог обойти "Лейпциг". Но "карнавальщики" не побеждают уже в пяти матчах.
Унион (Берлин) - Штутгарт 4:4
На 19-й минуте хозяева ведут в счете 2:0. На 29-й минуте ничья.
На 43-й минуте столичная команды ведет в счете 3:2. На 45-й - проигрывает 3:4, но первый тайм завершается вничью 4:4.