"Бавария" уходит в отрыв. "Перестрелка" в Берлине. Результаты матчей чемпионата Германии

Состоялись матчи тридцатого тура чемпионата Германии. "Бавария" в гостях разгромила "Хайденхайм" 4:0.

Лейпциг - Хольштайн (Киль) 1:1

"Лейпциг" не смог обыграть аутсайдера и усложнил себе борьбу за медали.

Хайденхайм - Бавария (Мюнхен) 0:4

"Бавария" оторвалась от "Байера" на 9 очков.

Вердер (Бремен) - Бохум 1:0

"Музыканты" победили в четвертой игре подряд и поднялись на 7-е место.

Фрайбург - Хоффенхайм 3:2

На 45-й минуте хозяева вели в счете 2:0, но завершился первый тайм вничью. За 5 минут, которые арбитр добавил к первому тайму, "деревенские парни" сумели отыграться.

На 57-й минуте Лукас Хелер забил победный гол.

Майнц - Вольфсбург 2:2

"Майнц" упустил победу на 89-й минуте и опустился на 7-е место, а мог обойти "Лейпциг". Но "карнавальщики" не побеждают уже в пяти матчах.

Унион (Берлин) - Штутгарт 4:4

На 19-й минуте хозяева ведут в счете 2:0. На 29-й минуте ничья.

На 43-й минуте столичная команды ведет в счете 3:2. На 45-й - проигрывает 3:4, но первый тайм завершается вничью 4:4.