Начался плэй-офф НБА. Результаты матчей
время публикации: 20 апреля 2025 г., 11:43 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 11:43
В первом матче плэй-офф НБА "Нью-Йорк" победил "Детройт" 123:112.
Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс 123:112
Четвертую четверть хозяева выиграли 40:21, проведя в ней потрясающую серию 21:0.
Лос-Анджелес Лейкерс - Мннесота Тимбервулвз 95:117
Лука Дончич (Лейкерс) набрал 37 очков и сделал 8 подборов.
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