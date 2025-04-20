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Начался плэй-офф НБА. Результаты матчей

Баскетбол
НБА
время публикации: 20 апреля 2025 г., 11:43 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 11:43
Начался плэй-офф НБА. Результаты матчей
AP Photo/Mark J. Terrill

В первом матче плэй-офф НБА "Нью-Йорк" победил "Детройт" 123:112.

Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс 123:112

Четвертую четверть хозяева выиграли 40:21, проведя в ней потрясающую серию 21:0.

Лос-Анджелес Лейкерс - Мннесота Тимбервулвз 95:117

Лука Дончич (Лейкерс) набрал 37 очков и сделал 8 подборов.

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