"Панатинаикос" разгромил минское "Динамо". Результаты матчей Лиги конференций
Завершился основной этап Лиги конференций. "Гент" сенсационно проиграл "Ларне" 0:1. "Панатинаикос" разгромил минское "Динамо" 4:0.
Ларне (Северная Ирландия) - Гент (Бельгия) 1:0
Победный гол на 74-й минуте забил Томас Косгров.
Израильский полузащитник "Гента" Омри Гандельман отыграл весь матч.
ЛАСК (Линц, Австрия) - Викингур (Рейкьявик, Исландия) 1:1
Мельде (Норвегия) - Млада (Болеслав, Чехия) 4:3
Чехи вели в счете 1:0 и 3:2.
Целье (Словения) - Зе Нью Сэйнтс (Уэльс) 3:2
Валлийцы вели в счете 1:0 и 2:1.
Два мяча в ворота гостей забил Эдмилсон.
Панатинаикос (Афины, Греция) - Динамо (Минск, Беларусь) 4:0
Два мяча забил бывший форвард донецкого "Шахтера" Тете.
Бетис (Севилья, Испания) - ХИК (Хельсинки, Финляндия) 1:0
Рапид (Вена, Австрия) - Копенгаген (Дания) 3:0
Витория (Гимараэш, Португалия) - Фиорентина (Флоренция, Италия) 1:1