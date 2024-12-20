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"Панатинаикос" разгромил минское "Динамо". Результаты матчей Лиги конференций

Футбол
время публикации: 20 декабря 2024 г., 08:54 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 08:54
"Панатинаикос" разгромил минское "Динамо". Результаты матчей Лиги конференций
AP Photo/Thanassis Stavrakis

Завершился основной этап Лиги конференций. "Гент" сенсационно проиграл "Ларне" 0:1. "Панатинаикос" разгромил минское "Динамо" 4:0.

Ларне (Северная Ирландия) - Гент (Бельгия) 1:0

Победный гол на 74-й минуте забил Томас Косгров.

Израильский полузащитник "Гента" Омри Гандельман отыграл весь матч.

ЛАСК (Линц, Австрия) - Викингур (Рейкьявик, Исландия) 1:1

Мельде (Норвегия) - Млада (Болеслав, Чехия) 4:3

Чехи вели в счете 1:0 и 3:2.

Целье (Словения) - Зе Нью Сэйнтс (Уэльс) 3:2

Валлийцы вели в счете 1:0 и 2:1.

Два мяча в ворота гостей забил Эдмилсон.

Панатинаикос (Афины, Греция) - Динамо (Минск, Беларусь) 4:0

Два мяча забил бывший форвард донецкого "Шахтера" Тете.

Бетис (Севилья, Испания) - ХИК (Хельсинки, Финляндия) 1:0

Рапид (Вена, Австрия) - Копенгаген (Дания) 3:0

Витория (Гимараэш, Португалия) - Фиорентина (Флоренция, Италия) 1:1

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