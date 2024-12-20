Омер Ацили остался в запасе. Автогол вратаря. Результаты матчей Лиги конференций
Состоялись матчи шестого тура основного этапа Лиги конференций. "Легия" проиграла "Юргордену" 1:3.
Юргорден (Швеция) - Легия (Варшава, Польша) 3:1
Лугано (Швейцария) - Пафос (Кипр) 2:2
На 4-й минуте Драгомир нанес удар. Мяч попал в штангу, затем в спину вратаря "Лугано" Амира Сайпи и оказался в сетке 0:1.
Швейцарцы забили два гола до перерыва. Отличились Мохамед Махмуд и Маттиа Боттани.
На пятой минуте компенсированного времени счет сравнял бывший защитник "Сельты" Давид Голдар.
Борац (Баня Лука, Босния и Герцеговина) - Омония (Никосия, Кипр) 0:0
Израильский нападающий Омер Ацили остался у киприотов в запасе.
Баска Тополя (Сербия) - Ноа (Армения) 4:3
Армянский клуб вел в счете 2:0 и 3:1 (на 74-й минуте).
Ифет Джаковац забил два гола за три минуты и сравнял счет 3:3.
Победный гол на 81-й минуте забил Милош Пантович.
Хартс (Шотландия) - Петрокуб (Хинчешти, Молдова) 2:2
Ягеллония (Бялосток, Польша) - Олимпия (Любляна, Словения) 0:0