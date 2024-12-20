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Спорт

Омер Ацили остался в запасе. Автогол вратаря. Результаты матчей Лиги конференций

Футбол
время публикации: 20 декабря 2024 г., 08:17 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 08:17
Омер Ацили остался в запасе. Автогол вратаря. Результаты матчей Лиги конференций
AP Photo/Francois Walschaerts

Состоялись матчи шестого тура основного этапа Лиги конференций. "Легия" проиграла "Юргордену" 1:3.

Юргорден (Швеция) - Легия (Варшава, Польша) 3:1

Лугано (Швейцария) - Пафос (Кипр) 2:2

На 4-й минуте Драгомир нанес удар. Мяч попал в штангу, затем в спину вратаря "Лугано" Амира Сайпи и оказался в сетке 0:1.

Швейцарцы забили два гола до перерыва. Отличились Мохамед Махмуд и Маттиа Боттани.

На пятой минуте компенсированного времени счет сравнял бывший защитник "Сельты" Давид Голдар.

Борац (Баня Лука, Босния и Герцеговина) - Омония (Никосия, Кипр) 0:0

Израильский нападающий Омер Ацили остался у киприотов в запасе.

Баска Тополя (Сербия) - Ноа (Армения) 4:3

Армянский клуб вел в счете 2:0 и 3:1 (на 74-й минуте).

Ифет Джаковац забил два гола за три минуты и сравнял счет 3:3.

Победный гол на 81-й минуте забил Милош Пантович.

Хартс (Шотландия) - Петрокуб (Хинчешти, Молдова) 2:2

Ягеллония (Бялосток, Польша) - Олимпия (Любляна, Словения) 0:0

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