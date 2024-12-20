Определились все участники плэй-офф Лиги конференций

Завершился групповой этап Лиги конференций. Определились все участники 1/8 и 1/16 финала.

Во всех шести матчах победил только "Челси".

В 1/8 финала вышли (команды, занявшие с 1 по 8 места): "Челси" "Витория" (Гимараэш)), "Фиорентина", "Рапид" (Вена), "Юргорден", "Лугано", "Легия", "Серкль Брюгге".

В 1/16 финала сыграют (команды, занявшие с 9 по 24 места): "Ягеллония", "Шемрок Роверс", АПОЭЛ, "Пафос", "Панатинаикос", "Олимпия" (Любляна), "Бетис", "Хайденхайм", "Гент", "Копенгаген", "Викингур" (Рейкьявик), "Борац", "Целье", "Омония", "Мельде", "Бачка-Тополя".