Умер легендарный велогонщик, олимпийский чемпион

17 декабря на 91-м году жизни (91 год ему бы исполнился 20 декабря) умер легендарный бельгийский велогонщик Рик ван Лой, сообщают бельгийские СМИ.

Он считался лучшим классическим велогонщиком своего поколения.

Рик ван Лой - многократный чемпион Бельгии, чемпион олимпиады 1952 года, двукратный чемпион мира.

Он первым стал победителем всех пяти монументальных однодневок.

Рик ван Лой выиграл 37 этапов трех главных многодневок (7 - Тур де Франс, 12 - Джиро д`Италия, 18 - Вуэльты).