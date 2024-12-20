Умер легендарный велогонщик, олимпийский чемпион
время публикации: 20 декабря 2024 г., 09:31 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 09:31
17 декабря на 91-м году жизни (91 год ему бы исполнился 20 декабря) умер легендарный бельгийский велогонщик Рик ван Лой, сообщают бельгийские СМИ.
Он считался лучшим классическим велогонщиком своего поколения.
Рик ван Лой - многократный чемпион Бельгии, чемпион олимпиады 1952 года, двукратный чемпион мира.
Он первым стал победителем всех пяти монументальных однодневок.
Рик ван Лой выиграл 37 этапов трех главных многодневок (7 - Тур де Франс, 12 - Джиро д`Италия, 18 - Вуэльты).
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