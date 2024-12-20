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Спорт

Умер легендарный велогонщик, олимпийский чемпион

Знаменитые спортсмены
Велоспорт
время публикации: 20 декабря 2024 г., 09:31 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 09:31
Умер легендарный велогонщик, олимпийский чемпион
AP Photo, File

17 декабря на 91-м году жизни (91 год ему бы исполнился 20 декабря) умер легендарный бельгийский велогонщик Рик ван Лой, сообщают бельгийские СМИ.

Он считался лучшим классическим велогонщиком своего поколения.

Рик ван Лой - многократный чемпион Бельгии, чемпион олимпиады 1952 года, двукратный чемпион мира.

Он первым стал победителем всех пяти монументальных однодневок.

Рик ван Лой выиграл 37 этапов трех главных многодневок (7 - Тур де Франс, 12 - Джиро д`Италия, 18 - Вуэльты).

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