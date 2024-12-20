Результативный пас вратаря. Победный гол Ткачук. "1 + 2" братьев Хьюз. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Лос-Анджелес" в гостях разгромил "Филадельфию" 7:3.

Коламбус Блю Лдекетс - Нью-Джерси Дэвилз 4:2

По броскам 42:19 в пользу "Нью-Джерси". 40 сэйвов совершил Элвис Мерзликинс.

3 (2 + 1) очка набрал Шон Монахан.

Еврейский защитник "Коламбуса" Джордан Харрис отыграл 12 минут 38 секунд. Показатель 0.

Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз забил гол и сделал результативную передачу. Его брат Джек Хьюз сделал результативную передачу.

Тампа-Бей Лайтнинг - Сент-Луис Блюз 3:1

Филадельфия Флайерз - Лос-Анджелес Кингз 3:7

"Филадельфия" вела в счете 3:2.

После двух периодов ничья 3:3.

Три очка (2 + 1) набрал форвард "Филадельфии" Тайсон Форстер.

По 2 шайбы забили игроки "Лос-Анджелеса" Кевин Фиала и Анже Копитар.

Нешвилл Прэдейчез - Питтсбург Пингвинз 4:5 (овертайм)

"Хищники" вели в счете 1:0, 3:1, 4:3.

По 4 очка очка набрали игроки "Питтсбурга" Сидни Кросби (1 + 3) и Брайан Раст (2 + 2), забивший победный гол в овертайме.

Чикаго Блэк Хоукс - Сиэтл Кракен 3:1

Две шайбы забросил Илья Михеев.

Калгари Флэймз - Оттава Сенаторз 2:3 (овертайм)

"Калгари" вел в счете 1:0.

Две результативные передачи сделал Мэтт Коронато (Калгари).

Победную шайбу забил Брэйди Ткачук. Это его десятый гол в овертайме.

Голкипер "Оттавы" Линус Ульмарк сделал 29 сэйвов, сделал результативную передачу и одержал седьмую победу подряд.

Вегас Голден Найтс - Ванкувер Кэнакс 3:1

На 38-й минуте "Ванкувер" вел в счете.

Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз отыграл 26 минут. Показатель 0.

Сан-Хосе Шаркс - Колорадо Эвеланш 2:4

Две шайбы забросил Джоэль Кивиранта (Колорадо).

Еврейский форвард "акул" Люк Кунин сделал две голевые передачи.

Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман отыграл 23 минуты. Показатель 0.