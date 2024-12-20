Результативный пас вратаря. Победный гол Ткачук. "1 + 2" братьев Хьюз. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Лос-Анджелес" в гостях разгромил "Филадельфию" 7:3.
Коламбус Блю Лдекетс - Нью-Джерси Дэвилз 4:2
По броскам 42:19 в пользу "Нью-Джерси". 40 сэйвов совершил Элвис Мерзликинс.
3 (2 + 1) очка набрал Шон Монахан.
Еврейский защитник "Коламбуса" Джордан Харрис отыграл 12 минут 38 секунд. Показатель 0.
Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз забил гол и сделал результативную передачу. Его брат Джек Хьюз сделал результативную передачу.
Тампа-Бей Лайтнинг - Сент-Луис Блюз 3:1
Филадельфия Флайерз - Лос-Анджелес Кингз 3:7
"Филадельфия" вела в счете 3:2.
После двух периодов ничья 3:3.
Три очка (2 + 1) набрал форвард "Филадельфии" Тайсон Форстер.
По 2 шайбы забили игроки "Лос-Анджелеса" Кевин Фиала и Анже Копитар.
Нешвилл Прэдейчез - Питтсбург Пингвинз 4:5 (овертайм)
"Хищники" вели в счете 1:0, 3:1, 4:3.
По 4 очка очка набрали игроки "Питтсбурга" Сидни Кросби (1 + 3) и Брайан Раст (2 + 2), забивший победный гол в овертайме.
Чикаго Блэк Хоукс - Сиэтл Кракен 3:1
Две шайбы забросил Илья Михеев.
Калгари Флэймз - Оттава Сенаторз 2:3 (овертайм)
"Калгари" вел в счете 1:0.
Две результативные передачи сделал Мэтт Коронато (Калгари).
Победную шайбу забил Брэйди Ткачук. Это его десятый гол в овертайме.
Голкипер "Оттавы" Линус Ульмарк сделал 29 сэйвов, сделал результативную передачу и одержал седьмую победу подряд.
Вегас Голден Найтс - Ванкувер Кэнакс 3:1
На 38-й минуте "Ванкувер" вел в счете.
Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз отыграл 26 минут. Показатель 0.
Сан-Хосе Шаркс - Колорадо Эвеланш 2:4
Две шайбы забросил Джоэль Кивиранта (Колорадо).
Еврейский форвард "акул" Люк Кунин сделал две голевые передачи.
Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман отыграл 23 минуты. Показатель 0.