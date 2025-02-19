Сенсационный вылет "Милана" и "Аталанты". Результаты матчей Лиги чемпионов

В 1/8 финала Лиги чемпионов вышли "Фейенорд", "Бавария", "Брюгге" и "Бенфика".

Милан (Италия) - Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) 1:1 (первый матч 0:1)

Голландцы нанесли один удар в створ ворот. Этого хватило для успеха.

"Фейенорд" последний раз выходил в 1/8 финала Лиги чемпионов (тогда еще Кубка европейских чемпионов) в сезоне 1974-75 годов.

Сенсацию сотворил Паскаль Босхарт, исполняющий обязанности главного тренера "Фейенорда". Его назначили за несколько дней до первого матч против "Милана".

События развивались очень драматично.

На первой минуте после подачи углового счет открыл (и сравнял по сумме двух матчей) Сантьяго Хименес, в январе перешедший из "Фейенорла". Он установил рекорд Лиги чемпионов. Стал первым футболистом, который в ходе одного розыгрыша забил за клуб, и в ворота этого клуба (не считая автоголов).

У "Милана" было значительное преимущество. Казалось, "красно-черные" вот-вот дожмут гостей. После удара Эрнандеса мяч попал в штангу.

Но Эрнандес все испортил. На 51-й минуте он получил вторую желтую карточку и предоставил гостям шанс, которым они и воспользовались. Вышедший на замену Хулиан Карранса, который рассматривался как сменщик Хименеса, сравнял счет.

На седьмой минуте компенсированного времени составы стали равными. Удален 18-летний Дживайро Рид.

Бенфика (Лиссабон, Португалия) - Монако (Франция) 3:3 (1:0)

Бавария (Мюнхен, Германия) - Селтик (Глазго, Шотландия) 1:1 (2:1)

У хозяев было громадное преимущество (67% владения мячом, 23:5 по ударам, 10:3 по точным ударам), но дело едва не дошло до дополнительного времени.

"Селтик" в основном оборонялся, но во втором тайме стал отвечать контратаками. На 63-й минуте отличился Николас Кюн, бывший игрок молодежного состава "Баварии".

Немцы отыгрались на четвертой минуте компенсированного времени. Гол забил вышедший на замену Альфонсо Дэвис.

Аталанта (Бергамо, Италия) - Брюгге (Бельгия) 1:3 (1:2)

Главная сенсация игрового вечера.

После первого тайма счет был 0:3 (1:5) по сумме двух встреч.

На 46-й минуте Лукман сократил отставание 1:3, а на 61-й не реализовал пенальти. Миньоле мяч парировал.