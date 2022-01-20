Медведев вышел в третий раунд Открытого чемпионата Австралии. Маррей проиграл
Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, победив австралийца Ника Кириоса 7:6, 6:4, 4:6, 6:2.
20-летний швед Янник Синнер (десятая ракетка мира) победил американца Стива Джонсона 6:2, 6:4, 6:3.
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей проиграл японцу Даниэлю Таро (120-й ракетке мира) 4:6, 4:6, 4:6.
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