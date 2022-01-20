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NEWSru.co.il :: Спорт20 января 2022 г., 15:47

Медведев вышел в третий раунд Открытого чемпионата Австралии. Маррей проиграл

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Медведев вышел в третий раунд Открытого чемпионата Австралии. Маррей проиграл

Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, победив австралийца Ника Кириоса 7:6, 6:4, 4:6, 6:2.

20-летний швед Янник Синнер (десятая ракетка мира) победил американца Стива Джонсона 6:2, 6:4, 6:3.

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей проиграл японцу Даниэлю Таро (120-й ракетке мира) 4:6, 4:6, 4:6.

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