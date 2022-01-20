Обоснование решения суда. Министр прав, Новак Джокович мог послужить неправильным образцом для подражания.

Официальный сайт Федерального суда Австралии опубликовал обоснование по делу Новака Джоковича. Суд отклонил апелляцию сильнейшего теннисиста мира против депортации из страны.

Суд пришел к выводу, что министр иммиграции имел право аннулировать визу Новака Джоковича, если счел, что пребывание его может представлять угрозу здоровью и безопасности австралийского общества.

В данном случае говорится, что "решение не означает, что мистер Джокович представлял угрозу общественному здоровью или безопасности. Однако это значит, что министр при принятии решения был убежден, что отмена визы соответствует общественным интересам".

Судьи пришли к выводу, что нахождение теннисиста на территории Австралии могло бы привести к усилению позиций противников вакцинации. "Учитывая высокий статус мистера Джоковича и то, что он является образцом для подражания, его присутствие в Австралии может побуждать других не соблюдать принятые меры и правила после получения положительного теста на коронавирус".