Победа Рублева. Сенсационное поражение Шварцмана
В матче второго тура Открытого чемпионата Австралии аргентинец Диего Шварцман проиграл австралийцу Кристоферу О`Коннеллу (175-й ракетке мира) 6:7, 4:6, 4:6.
Россиянин Андрей Рублев разгромил литовца Рикардаса Беранкиса 6:4, 6:2, 6:0.
Канадец Феликс Ожье-Альяссим победил испанца Алехандро Давидовича-Фокину 7:6, 6:7, 7:6, 7:6. Грек Стефанос Циципас обыграл аргентинца Себастьяна Баеса 7:6, 6:7, 6:3, 6:4.
Болгарин Григор Димитров проиграл французу Бенуа Паре 4:6, 4:6, 7:6, 6:7.
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