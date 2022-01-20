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NEWSru.co.il :: Спорт20 января 2022 г., 11:40

Победа Рублева. Сенсационное поражение Шварцмана

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Андрей Рублев

В матче второго тура Открытого чемпионата Австралии аргентинец Диего Шварцман проиграл австралийцу Кристоферу О`Коннеллу (175-й ракетке мира) 6:7, 4:6, 4:6.

Россиянин Андрей Рублев разгромил литовца Рикардаса Беранкиса 6:4, 6:2, 6:0.

Канадец Феликс Ожье-Альяссим победил испанца Алехандро Давидовича-Фокину 7:6, 6:7, 7:6, 7:6. Грек Стефанос Циципас обыграл аргентинца Себастьяна Баеса 7:6, 6:7, 6:3, 6:4.

Болгарин Григор Димитров проиграл французу Бенуа Паре 4:6, 4:6, 7:6, 6:7.


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