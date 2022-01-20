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NEWSru.co.il :: Спорт20 января 2022 г., 13:01

Соболенко и Павлюченкова вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Саманта Стосур завершила карьеру

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Саманта Стосур завершила карьеру

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии россиянка Людмила Самсонова проиграла чешке Маркете Вондрушовой 2:6, 5:7, хорватка Ана Конюх - американке Даниэль Коллинз 4:6, 3:6.

Эстонка Анетт Контавейт (седьмая ракетка мира) уступила датчанке Кларе Таусон 2:6, 4:6.

Полька Ига Швентек разгромила шведку Ребекку Петерсон 6:2, 6:2. Француженка Ализе Корне обыграла первую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу 6:3, 6:3.

Белоруска Арина Соболенко обыграла китаянку Ван Синьюй 1:6, 6:4, 6:2. Румынка Сорана-Михаэла Кирстя справилась со словачкой Кристиной Кучовой 6:2, 6:4. Россиянка Анастасия Павлюченкова разгромила австралийку Саманту Стосур 6:2, 6:2. 37-летняя Саманта объявила, что завершает карьеру.


Россиянка Дарья Касаткина разгромила польку Магду Линетт 6:2, 6:3. Эстонка Кайя Канепи победила чешку Мари Бузкову 6:2, 7:6.

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