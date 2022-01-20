Соболенко и Павлюченкова вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Саманта Стосур завершила карьеру
В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии россиянка Людмила Самсонова проиграла чешке Маркете Вондрушовой 2:6, 5:7, хорватка Ана Конюх - американке Даниэль Коллинз 4:6, 3:6.
Эстонка Анетт Контавейт (седьмая ракетка мира) уступила датчанке Кларе Таусон 2:6, 4:6.
Полька Ига Швентек разгромила шведку Ребекку Петерсон 6:2, 6:2. Француженка Ализе Корне обыграла первую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу 6:3, 6:3.
Белоруска Арина Соболенко обыграла китаянку Ван Синьюй 1:6, 6:4, 6:2. Румынка Сорана-Михаэла Кирстя справилась со словачкой Кристиной Кучовой 6:2, 6:4. Россиянка Анастасия Павлюченкова разгромила австралийку Саманту Стосур 6:2, 6:2. 37-летняя Саманта объявила, что завершает карьеру.
Россиянка Дарья Касаткина разгромила польку Магду Линетт 6:2, 6:3. Эстонка Кайя Канепи победила чешку Мари Бузкову 6:2, 7:6.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
Обоснование решения суда. Министр прав, Новак Джокович мог послужить неправильным образцом для подражания
Новак Джокович собирается подать в суд на правительство Австралии
Азаренко, Свитолина, Костюк вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии