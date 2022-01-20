Новак Джокович собирается подать в суд на правительство Австралии
Новак Джокович обсудил со своими адвокатами возможность подать иск против властей Австралии на сумму 4.4 миллиона долларов, сообщает New York Post.
Fox Sports сообщает, что сумма иска может составить 6 миллионов долларов. Австралийские и новозеландские издания сообщают о 6 миллионах австралийских долларов.
2.75 миллиона этой суммы составляют премиальные, которые теннисист получил бы в случае победы в Открытом чемпионате Австралии (Новак Джокович - девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии и действующий чемпион).
В сумму иска входят возмещение неполученных спонсорских выплат, возмещение морального ущерба за жестокое обращение и незаконное задержание.
Новак Джоковияч был депортирован из Австралии и не допущен до участия в Открытом чемпионате Австралии из-за того, что он не вакцинирован (по данным британских СМИ, он один из трех не вакцинированных теннисистов из Тор-100 рейтинга АТР). Виза сильнейшего теннисиста мира дважды аннулировалась властями Австралии.
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