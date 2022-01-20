Умер бывший нападающий ЦСКА и олимпийской сборной СССР

20 января на 72-м году жизни умер известный советский футболист Владимир Дорофеев, сообщает издание "Новые известия".

Нападающий - воспитанник тульского "Металлурга".

В 1970-77 годах Владимир Дорофеев выступал за московский ЦСКА. Также он играл за СКА (Ростов-на-Дону) и был играющим тренером команды Южной группы войск, которая базировалась в Венгрии.

Владимир Дорофеев выступал за молодежную, олимпийскую и вторую сборные СССР.

По окончании карьеры футболиста он работал тренером в школе московского ЦСКА. В 2007 году Владимир Дорофеев тренировал команду "Оружейник" (Тула) (ныне это тульский "Арсенал", играющий в российской Премьер-лиге).