Иерусалим:
1 - 7°
Тель-Авив:
9 - 13°
Эйлат:
8 - 16°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт20 января 2022 г., 16:04

Умер бывший нападающий ЦСКА и олимпийской сборной СССР

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Умер бывший нападающий ЦСКА и олимпийской сборной СССР

20 января на 72-м году жизни умер известный советский футболист Владимир Дорофеев, сообщает издание "Новые известия".

Нападающий - воспитанник тульского "Металлурга".

В 1970-77 годах Владимир Дорофеев выступал за московский ЦСКА. Также он играл за СКА (Ростов-на-Дону) и был играющим тренером команды Южной группы войск, которая базировалась в Венгрии.


Владимир Дорофеев выступал за молодежную, олимпийскую и вторую сборные СССР.

По окончании карьеры футболиста он работал тренером в школе московского ЦСКА. В 2007 году Владимир Дорофеев тренировал команду "Оружейник" (Тула) (ныне это тульский "Арсенал", играющий в российской Премьер-лиге).

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2022
Умер легендарный футболист дрезденского "Динамо", олимпийский чемпион
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2022
Умер легендарный игрок мадридского "Реала" Франсиско Хенто
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 января 2022
Умер известный российский футболист
// NEWSru.co.il // Спорт // 09 января 2022
На 38-м году жизни умер бывший вратарь "Анжи"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:04 Умер бывший нападающий ЦСКА и олимпийской сборной СССР
15:47 Медведев вышел в третий раунд Открытого чемпионата Австралии. Маррей проиграл
13:01 Соболенко и Павлюченкова вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Саманта Стосур завершила карьеру
12:08 Невероятное поражение "Торонто". Шутаут Француза
11:40 Победа Рублева. Сенсационное поражение Шварцмана
11:08 Эмбиид набрал 50 очков. Дени Авдия набрал 13 очков. "Трипл-дабл" "49 +" Йокича. Невероятное поражение "королей"
09:39 Обоснование решения суда. Министр прав, Новак Джокович мог послужить неправильным образцом для подражания
09:13 Чемпионат Европы по мини-футболу. Украинцы проиграли голландцам
08:59 "Сассуоло" и "Интер" вышли в четвертьфинал Кубка Италии
08:27 Новак Джокович собирается подать в суд на правительство Австралии
Загрузка...