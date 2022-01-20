Умер бывший нападающий ЦСКА и олимпийской сборной СССР
20 января на 72-м году жизни умер известный советский футболист Владимир Дорофеев, сообщает издание "Новые известия".
Нападающий - воспитанник тульского "Металлурга".
В 1970-77 годах Владимир Дорофеев выступал за московский ЦСКА. Также он играл за СКА (Ростов-на-Дону) и был играющим тренером команды Южной группы войск, которая базировалась в Венгрии.
Владимир Дорофеев выступал за молодежную, олимпийскую и вторую сборные СССР.
По окончании карьеры футболиста он работал тренером в школе московского ЦСКА. В 2007 году Владимир Дорофеев тренировал команду "Оружейник" (Тула) (ныне это тульский "Арсенал", играющий в российской Премьер-лиге).
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