Достижение "Манчестер Юнайтед". Невероятная победа "Тоттенхэма"

Состоялись перенесенные матчи семнадцатого тура чемпионата Англии. "Тоттенхэм" в гостях одолел "Лестер" 3:2, "Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд" 3:1.

Лестер - Тоттенхэм (Лондон) 2:3

На пятой минуте компенсированного времени в счете вели хозяева. Стивен Бергвейн забил два гола за три минуты.

Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3

В первом тайме преимуществом владели хозяева, создавшие несколько голевых моментов. Прекрасно сыграл Давид де Хеа.

Во втором тайме ситуация изменилась. Вперед пошли "красные дьяволы".

Эта победа стала 300-й выездной победой "Манчестер Юнайтед" в Премьер-лиге". Это рекорд Лиги, сообщает Opta. У "Челси" 259 гостевых побед, у "Арсенала" - 246, "Ливерпуля" - 239.