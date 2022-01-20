Достижение "Манчестер Юнайтед". Невероятная победа "Тоттенхэма"
Состоялись перенесенные матчи семнадцатого тура чемпионата Англии. "Тоттенхэм" в гостях одолел "Лестер" 3:2, "Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд" 3:1.
Лестер - Тоттенхэм (Лондон) 2:3
На пятой минуте компенсированного времени в счете вели хозяева. Стивен Бергвейн забил два гола за три минуты.
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3
В первом тайме преимуществом владели хозяева, создавшие несколько голевых моментов. Прекрасно сыграл Давид де Хеа.
Во втором тайме ситуация изменилась. Вперед пошли "красные дьяволы".
Эта победа стала 300-й выездной победой "Манчестер Юнайтед" в Премьер-лиге". Это рекорд Лиги, сообщает Opta. У "Челси" 259 гостевых побед, у "Арсенала" - 246, "Ливерпуля" - 239.
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