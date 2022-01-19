Иерусалим:
2 - 6°
Тель-Авив:
10 - 13°
Эйлат:
6 - 16°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт19 января 2022 г., 23:13

Кубок африканских наций. Сборные Нигерии и Египта вышли в плэй-офф

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Египет - Судан 1:0

Сборные Нигерии и Египта вышли в плэй-офф Кубка африканских чемпионов, который проходит в Камеруне. Сборные Судана и Гвинеи-Бисау вылетели (суданцы, скорее всего, попадут в числе двух худших команд, занявших третьи места).

Итоговое положение. Нигерия 9, Египет 6, Судан, Гвинея-Бисау по 1.

Гвинея-Бисау - Нигерия 0:2

Египет - Судан 1:0


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2022
Умер легендарный футболист дрезденского "Динамо", олимпийский чемпион
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2022
Началась продажа билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2022
"Лацио" и "Ювентус" вышли в четвертьфинал Кубка Италии
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2022
Умер легендарный игрок мадридского "Реала" Франсиско Хенто

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23:13 Кубок африканских наций. Сборные Нигерии и Египта вышли в плэй-офф
22:56 "Апоэль" (Холон) вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
19:48 Не привитым теннисистам будет запрещено играть во Франции
19:29 Новак Джокович приобрел датскую компанию, разрабатывающую лекарство от коронавируса
15:29 Умер легендарный футболист дрезденского "Динамо", олимпийский чемпион
15:01 Открытый чемпионат Австралии. Девочка, подающая мячи потеряла сознание от жары
14:38 Спортсменка ММА опубликовала эротические фотографии
13:45 Сборная России по баскетболу не получила виз в США. Россиянки сыграют в Доминиканской республике
12:39 Началась продажа билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года
12:22 Азаренко, Свитолина, Костюк вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии
Загрузка...