Кубок африканских наций. Сборные Нигерии и Египта вышли в плэй-офф

Сборные Нигерии и Египта вышли в плэй-офф Кубка африканских чемпионов, который проходит в Камеруне. Сборные Судана и Гвинеи-Бисау вылетели (суданцы, скорее всего, попадут в числе двух худших команд, занявших третьи места).

© NEWSru.co.il

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах.

При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на NEWSru.co.il обязательна.