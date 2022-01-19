Кубок африканских наций. Сборные Нигерии и Египта вышли в плэй-офф
Сборные Нигерии и Египта вышли в плэй-офф Кубка африканских чемпионов, который проходит в Камеруне. Сборные Судана и Гвинеи-Бисау вылетели (суданцы, скорее всего, попадут в числе двух худших команд, занявших третьи места).
Итоговое положение. Нигерия 9, Египет 6, Судан, Гвинея-Бисау по 1.
Гвинея-Бисау - Нигерия 0:2
Египет - Судан 1:0
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2022
Умер легендарный футболист дрезденского "Динамо", олимпийский чемпион
Умер легендарный футболист дрезденского "Динамо", олимпийский чемпион
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2022
Началась продажа билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года
Началась продажа билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2022
Умер легендарный игрок мадридского "Реала" Франсиско Хенто
Умер легендарный игрок мадридского "Реала" Франсиско Хенто