"Лацио" и "Ювентус" вышли в четвертьфинал Кубка Италии
"Лацио" и "Ювентус" вышли в четвертьфинал Кубка Италии. Римляне сыграют с "Миланом", туринцы - с победителем поединка "Сассуоло" - "Кальяри".
Лацио (Рим) - Удинезе 1:0
Победный гол на 106-й минуте забил Чиро Иммобиле.
Ювентус (Турин) - Сампдория (Генуя) 4:1
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Кубок африканских наций. Сборные Сенегала и Гвинеи вышли в плэй-офф
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