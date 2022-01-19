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NEWSru.co.il :: Спорт19 января 2022 г., 10:31

"Лацио" и "Ювентус" вышли в четвертьфинал Кубка Италии

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"Лацио" и "Ювентус" вышли в четвертьфинал Кубка Италии

"Лацио" и "Ювентус" вышли в четвертьфинал Кубка Италии. Римляне сыграют с "Миланом", туринцы - с победителем поединка "Сассуоло" - "Кальяри".

Лацио (Рим) - Удинезе 1:0

Победный гол на 106-й минуте забил Чиро Иммобиле.

Ювентус (Турин) - Сампдория (Генуя) 4:1

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