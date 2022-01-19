Иерусалим:
2 - 6°
Тель-Авив:
10 - 13°
Эйлат:
6 - 16°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт19 января 2022 г., 12:39

Началась продажа билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Началась продажа билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года

Началась продажа билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, сообщает официальный сайт ФИФА.

Турнир пройдет с 11 ноября по 18 декабря.

Первый этап продажи билетов продлится до 8 февраля.


Как и на чемпионатах мира 2010, 2014 и 2018 годов билеты для местных болельщиков будут существенно дешевле, чем для туристов. Билеты категории 4 (то есть для граждан Катара) на матчи группового этапа будут стоить от 40 риалов (11 долларов), для туристов - от 70 до 220 долларов.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2022
"Лацио" и "Ювентус" вышли в четвертьфинал Кубка Италии
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2022
Умер легендарный игрок мадридского "Реала" Франсиско Хенто
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2022
Чемпионат Англии. "Челси" не смог обыграть "чаек"
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2022
Сенсация Кубка африканских наций. Сборная Ганы вылетела

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:45 Сборная России по баскетболу не получила виз в США. Россиянки сыграют в Доминиканской республике
12:39 Началась продажа билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года
12:22 Азаренко, Свитолина, Костюк вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии
11:10 Шаповалов и Надаль вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии
10:31 "Лацио" и "Ювентус" вышли в четвертьфинал Кубка Италии
10:06 "Ураганы" смели "Бостон". Необычная серия буллитов. Юбилейная шайба Овечкина
09:26 Умер легендарный игрок мадридского "Реала" Франсиско Хенто
08:54 Победы "Миннесоты" и "Голден Стэйт"
08:31 Чемпионат Англии. "Челси" не смог обыграть "чаек"
07:56 Евролига. Победы "Монако" и "Милана"
Загрузка...