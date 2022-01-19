Началась продажа билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, сообщает официальный сайт ФИФА.

Турнир пройдет с 11 ноября по 18 декабря.

Первый этап продажи билетов продлится до 8 февраля.

Как и на чемпионатах мира 2010, 2014 и 2018 годов билеты для местных болельщиков будут существенно дешевле, чем для туристов. Билеты категории 4 (то есть для граждан Катара) на матчи группового этапа будут стоить от 40 риалов (11 долларов), для туристов - от 70 до 220 долларов.