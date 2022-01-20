Чемпионат Европы по мини-футболу. Украинцы проиграли голландцам
В Нидерландах стартовал чемпионат Европы по мини-футболу (турнир под эгидой УЕФА проводится раз в четыре года. Действующий чемпион - сборная Португалии).
Сербия - Португалия 2:4
На 7-й минуте сербы вели в счете 2:0. Оба мяча забил Марко Пршич.
Нидерланды - Украина 3:2
Украинцы открыли счет на 52-й секунде матча. Отличился Зварыч.
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