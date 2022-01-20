"Сассуоло" и "Интер" вышли в четвертьфинал Кубка Италии
"Сассуоло" и "Интер" вышли в четвертьфинал Кубка Италии. "Зеленые" сыграют с "Ювентусом", миланцы - с победителем матче "Лечче" - "Рома".
Сассуоло - Кальяри 1:0
Интер (Милан) - Эмполи 3:2 (дополнительное время)
"Интер" едва не вылетел. "Сине-черные" отыгрались в дополнительное время. Гол забил Андреа Раноккьч.
Победный гол на 104-й минуте забил вышедший на замену Стефано Сенси.
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