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NEWSru.co.il :: Спорт20 января 2022 г., 08:59

"Сассуоло" и "Интер" вышли в четвертьфинал Кубка Италии

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Победный гол на 104-й минуте забил вышедший на замену Стефано Сенси

"Сассуоло" и "Интер" вышли в четвертьфинал Кубка Италии. "Зеленые" сыграют с "Ювентусом", миланцы - с победителем матче "Лечче" - "Рома".

Сассуоло - Кальяри 1:0

Интер (Милан) - Эмполи 3:2 (дополнительное время)

"Интер" едва не вылетел. "Сине-черные" отыгрались в дополнительное время. Гол забил Андреа Раноккьч.

Победный гол на 104-й минуте забил вышедший на замену Стефано Сенси.


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