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NEWSru.co.il :: Спорт20 января 2022 г., 18:34

Чемпионат Европы по гандболу. Россияне проиграли шведам

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Чемпионат Европы по гандболу. Россияне проиграли шведам

В Венгрии и Словакии проходит чемпионат Европы по гандболу. Россияне проиграли шведам 23:29.

Черногория - Хорватия 32:26

Россия - Швеция 23:29

9 мячей в ворота россиян забросил Хампус Ванне.

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