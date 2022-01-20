Чемпионат Европы по гандболу. Россияне проиграли шведам
В Венгрии и Словакии проходит чемпионат Европы по гандболу. Россияне проиграли шведам 23:29.
Черногория - Хорватия 32:26
Россия - Швеция 23:29
9 мячей в ворота россиян забросил Хампус Ванне.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 16 января 2022
Чемпионат Европы по гандболу. Россияне одолели норвежцев, украинцы проиграли французам
Чемпионат Европы по гандболу. Россияне одолели норвежцев, украинцы проиграли французам
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 января 2022
Чемпионат Европы по гандболу. Россияне победили литовцев, украинцы проиграли сербам
Чемпионат Европы по гандболу. Россияне победили литовцев, украинцы проиграли сербам