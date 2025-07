ММА. Костелло ван Стенис стал чемпионом PFL

В Кейптауне состоялся турнир ММА PFL Champions Series 2: Eblen vs. van Steenis and 2025 PFL Africa 1: First Round.

В главном поединке голландец Костелло ван Стенис завоевал пояс чемпиона в среднем весе, победив удушающим приемом в конце пятого раунда действующего чемпиона американца Джонни Эблена.

Британка Дакота Дитчева победила по очкам американку Сумико Инабу.

Бывший чемпион Bellator Эй Джи Макки единогласным решением судей победил россиянина Ахмеда Магомедова.

Бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе американец Кори Андерсон во втором раунде ударом локтем нокаутировал россиянина Дениса Гольцова.

Южноафриканец Нкоси "Король" Ндебеле в конце первого раунда нокаутировал египтянина Махмуда "Золотого мальчика" Атефа.