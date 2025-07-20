Израильтянка стала победительницей юниорского чемпионата Европы по спринт-ориентированию
время публикации: 20 июля 2025 г., 09:18 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 09:18
Возле Брно, Чехия, проходит юниорский чемпионат Европы по ориентированию (спортсмены до 18 лет).
Победительницей U18 European Orienteering Sprint Championships стала израильтянка Офри Якоби.
16-летняя Офри Якоби занимается легкой атлетикой. Она специализируется в беге на длинные дистанции (от 2 до 5 км).
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