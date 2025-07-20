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Спорт

Израильтянка стала победительницей юниорского чемпионата Европы по спринт-ориентированию

время публикации: 20 июля 2025 г., 09:18 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 09:18
Израильтянка стала победительницей юниорского чемпионата Европы по спринт-ориентированию
AP Photo/Mark Schiefelbein

Возле Брно, Чехия, проходит юниорский чемпионат Европы по ориентированию (спортсмены до 18 лет).

Победительницей U18 European Orienteering Sprint Championships стала израильтянка Офри Якоби.

16-летняя Офри Якоби занимается легкой атлетикой. Она специализируется в беге на длинные дистанции (от 2 до 5 км).

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