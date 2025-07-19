Легкая атлетика. Израильтянин Блессинг Африфа стал победителем молодежного чемпионата Европы

Израильтянин Блессинг Африфа стал во второй раз победителем молодежного чемпионата Европы в беге на 200 метров.

Его результат в финале 20.64 с.

Чемпионат проходит в Бергене, Норвегия.

21-летний Блессинг Африфа - победитель молодежных чемпионатов Европы 2023 и 2025 годов, победитель молодежного чемпионата мира 2022 года.