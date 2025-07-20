Триатлон. Израильтянин Шахар Сагив завоевал серебряную медаль чемпионата Европы
время публикации: 20 июля 2025 г., 07:11 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 07:11
В Мелилье, Испания, проходит чемпионат Европы по спринту в триатлоне.
Чемпионом стал итальянец Алессио Крочиани.
Серебряную медаль завоевал израильтянин Шахар Сагив, отставший от победителя на 6 секунд.
На третьем месте норвежец Себастьян Верненрсен.
Израильтянин Шахар Агур занял 38-е место, Томер Шапира - 50-е.
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