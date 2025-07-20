UFC. Холлоуэй завершил победой трилогию с Порье
время публикации: 20 июля 2025 г., 08:51 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 08:51
В Новом Орлеане состоялся турнир ММА UFC 318: Holloway vs. Poirier 3.
Главным был поединок американских легковесов. Бывший чемпион Макс Холлоуэй победил по очкам бывшего временного чемпиона Макса Порье.
В первых двух поединках этих соперников победил Порье. Первый их бой состоялся в 2012 году.
Бразилец Паулу Кошта победил решением судей россиянина Романа Копылова.
В поединке американских средневесов Даниэль Родригес победил по очкам Кевина Холланда.
Бразилец Патрисиу Питбуль единогласным решением судей победил американца Дана Иге.
Американец Майкл Джонсон решением судей победил мексиканца даниэля Зеллхубера.
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