UFC. Холлоуэй завершил победой трилогию с Порье

В Новом Орлеане состоялся турнир ММА UFC 318: Holloway vs. Poirier 3.

Главным был поединок американских легковесов. Бывший чемпион Макс Холлоуэй победил по очкам бывшего временного чемпиона Макса Порье.

В первых двух поединках этих соперников победил Порье. Первый их бой состоялся в 2012 году.

Бразилец Паулу Кошта победил решением судей россиянина Романа Копылова.

В поединке американских средневесов Даниэль Родригес победил по очкам Кевина Холланда.

Бразилец Патрисиу Питбуль единогласным решением судей победил американца Дана Иге.

Американец Майкл Джонсон решением судей победил мексиканца даниэля Зеллхубера.