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Оскар Глух переходит из "Зальцбурга" в "Аякс"

Футбол
время публикации: 20 июля 2025 г., 12:00 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 12:00
Оскар Глух переходит из "Зальцбурга" в "Аякс"
AP Photo/Jeffrey Dean

Оскар Глух в ближайшие дни станет игроком "Аякса", сообщают нидерландские СМИ.

Один из заголовков гласит ""Аякс" нашел новую десятку".

По данным СМИ, сумма трансфера 15 миллионов евро.

Контракт будет заключен до 2030 года.

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