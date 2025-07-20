Оскар Глух переходит из "Зальцбурга" в "Аякс"
время публикации: 20 июля 2025 г., 12:00 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 12:00
Оскар Глух в ближайшие дни станет игроком "Аякса", сообщают нидерландские СМИ.
Один из заголовков гласит ""Аякс" нашел новую десятку".
По данным СМИ, сумма трансфера 15 миллионов евро.
Контракт будет заключен до 2030 года.
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