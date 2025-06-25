Триатлон. Израильтянин Шахар Сагив стал победителем этапа Кубка мира в Мексике
время публикации: 25 июня 2025 г., 07:54 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 07:54
В Уатулько, Мексика, состоялся этап Кубка мира по триатлону.
Победителем стал израильтянин Шахар Сагив.
Его результат 54 минуты 53 секунды.
Шахар Сагив - серебряный призер Европейских игр 2023 года, серебряный призер Суперлиги триатлона 2022 года, бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 2016 года.
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