Триатлон. Израильтянин Шахар Сагив стал победителем этапа Кубка мира в Мексике

В Уатулько, Мексика, состоялся этап Кубка мира по триатлону.

Победителем стал израильтянин Шахар Сагив.

Его результат 54 минуты 53 секунды.

Шахар Сагив - серебряный призер Европейских игр 2023 года, серебряный призер Суперлиги триатлона 2022 года, бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 2016 года.