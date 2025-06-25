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Триатлон. Израильтянин Шахар Сагив стал победителем этапа Кубка мира в Мексике

Триатлон
время публикации: 25 июня 2025 г., 07:54 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 07:54
Триатлон. Израильтянин Шахар Сагив стал победителем этапа Кубка мира в Мексике
AP Photo/David Goldman

В Уатулько, Мексика, состоялся этап Кубка мира по триатлону.

Победителем стал израильтянин Шахар Сагив.

Его результат 54 минуты 53 секунды.

Шахар Сагив - серебряный призер Европейских игр 2023 года, серебряный призер Суперлиги триатлона 2022 года, бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 2016 года.

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