Евро 2024. Немцы вышли в плэй-офф. Шотландцы и швейцарцы сыграли вничью

В Кельне состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Сборные Шотландии и Швейцарии сыграли вничью 1:1.

Положение команд после двух туров. Германия 6 очков, Швейцария 4, Шотландия 1, Венгрия 0.

Шотландия: Ганн, Тирни (61, Маккенна), Хэнли, Хендри, Робертсон, Ралстон, Макгрегор, Гилмор (79, Маклин), Макгинн (90, Кристи), Мактоминей, Адамс (90, Шенкленд).

Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Джака, Фройлер (75, Ридер), Видмер (87, Амдуни), Шакири (60, Эмболо), Эбишер, Варгас (75, Сьерро), Ндойе (87, Стергиу).

Швейцарцы в первом туре уверенно переиграли венгров. Шотландцы были разгромлены сборной Германии.

Шотландцы начали матч активнее. На 13-й минуте Каллум Макгрегор прострелил. Скотт Мактоминей пробил. Мяч задел защитника и оказался в сетке 1:0.

В первом тайме швейцарцы чуть больше владели мячом (55%). Борьбы в матче было много, а опасных моментов - нет.

На 26-й минуте защитник шотландцев сделал неточную передачу. Шакири пробил издали в "девятку" 1:1. На 42-й минуте Джака нанес дальний удар. Голкипер мяч отразил.

На 58-й минуте Ндой выскочил к воротам, пробил мимо вратаря, но в ворота не попал.

На 60-й минуте Кирана Тирни вынесли с поля на носилках. На 67-й минуте после навеса со штрафного Хенли нанес удар головой. мяч попал в штангу.

На 81-й минуте Мактоминей нанес эффектный удар слету - мяч попал в защитника.

На 82-й минуте Эмболо вышел один на один и перебросил мяч через вратаря. Мяч не засчитан - офсайд.

На 90-й минуте после навеса со штрафного Амдуни нанес удар головой. Немного неточно.