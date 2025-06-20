Чешки победили "+45", француженки - "+36" Результаты матчей женского Евробаскета
Состоялись матчи женского чемпионата Европы по баскетболу.
Швейцария - Турция 67:91
Тиэра Маккоуэн (Мерсин, Турция) делает "дабл-дабл" во втором матче чемпионата подряд (19 + 12 подборов).
Великобритания - Испания 70:85
Первую половину испанки выиграли 48:25.
Чехия - Черногория 89:44
Литва - Сербия 74:63
Первая половина матча завершилась вничью 30:30.
Центровая сборной Литвы Лаура Юскайте (Забины, Брно, Чехия) была близка к "дабл-даблу" (24 + 9 подборов0.
Франция - Греция 92:56
Вторую половину матча француженки выиграли 48:19.
Германия - Швеция 89:76
После 20 минут 44:27.
Форвард сборной Германии Фрида Бюнер (Эстудиантес, Испания) сделала "дабл-дабл" (18 + 10 подборов).
Бельгия - Португалия 81:52
Счет второй четверти 25:11, третьей - 26:11.
Форвард сборной Бельгии Эмма Миссеман (Фе6нербахче) сделала "дабл-дабл" (19 + 11 подборов + 6 передач + 2 перехвата).
Италия - Словения 77:66
Во второй четверти итальянки смяли соперниц 23:5.