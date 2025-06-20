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Чешки победили "+45", француженки - "+36" Результаты матчей женского Евробаскета

Баскетбол
время публикации: 20 июня 2025 г., 08:57 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 08:57
Чешки победили "+45", француженки - "+36" Результаты матчей женского Евробаскета
AP Photo/LM Otero

Состоялись матчи женского чемпионата Европы по баскетболу.

Швейцария - Турция 67:91

Тиэра Маккоуэн (Мерсин, Турция) делает "дабл-дабл" во втором матче чемпионата подряд (19 + 12 подборов).

Великобритания - Испания 70:85

Первую половину испанки выиграли 48:25.

Чехия - Черногория 89:44

Литва - Сербия 74:63

Первая половина матча завершилась вничью 30:30.

Центровая сборной Литвы Лаура Юскайте (Забины, Брно, Чехия) была близка к "дабл-даблу" (24 + 9 подборов0.

Франция - Греция 92:56

Вторую половину матча француженки выиграли 48:19.

Германия - Швеция 89:76

После 20 минут 44:27.

Форвард сборной Германии Фрида Бюнер (Эстудиантес, Испания) сделала "дабл-дабл" (18 + 10 подборов).

Бельгия - Португалия 81:52

Счет второй четверти 25:11, третьей - 26:11.

Форвард сборной Бельгии Эмма Миссеман (Фе6нербахче) сделала "дабл-дабл" (19 + 11 подборов + 6 передач + 2 перехвата).

Италия - Словения 77:66

Во второй четверти итальянки смяли соперниц 23:5.

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