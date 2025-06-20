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Спорт

В бою погиб известный украинский легкоатлет

Война в Украине
Легкая атлетика
время публикации: 20 июня 2025 г., 12:36 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 12:36
В бою погиб известный украинский легкоатлет
AP Photo/Heinz-Peter Bader

17 июня в боях против российских захватчиков в Донецкой области погиб известный украинский легкоатлет Виталий Рымарук, сообщают украинские СМИ.

26-летний спортсмен служил в спецподразделении "Омега".

Виталий Рымарук - уроженец поселка Делятын Ивано-Франковской области.

Он был победителем молодежного чемпионата Украины по легкой атлетике (метание диска) и призером чемпионатов Украины среди взрослых, сообщает сайт Федерации легкой атлетики Украины.

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