В бою погиб известный украинский легкоатлет
время публикации: 20 июня 2025 г., 12:36 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 12:36
17 июня в боях против российских захватчиков в Донецкой области погиб известный украинский легкоатлет Виталий Рымарук, сообщают украинские СМИ.
26-летний спортсмен служил в спецподразделении "Омега".
Виталий Рымарук - уроженец поселка Делятын Ивано-Франковской области.
Он был победителем молодежного чемпионата Украины по легкой атлетике (метание диска) и призером чемпионатов Украины среди взрослых, сообщает сайт Федерации легкой атлетики Украины.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 июня 2025