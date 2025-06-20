В бою погиб известный украинский легкоатлет

17 июня в боях против российских захватчиков в Донецкой области погиб известный украинский легкоатлет Виталий Рымарук, сообщают украинские СМИ.

26-летний спортсмен служил в спецподразделении "Омега".

Виталий Рымарук - уроженец поселка Делятын Ивано-Франковской области.

Он был победителем молодежного чемпионата Украины по легкой атлетике (метание диска) и призером чемпионатов Украины среди взрослых, сообщает сайт Федерации легкой атлетики Украины.