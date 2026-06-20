Сборная США вышла в плэй-офф чемпионата мира

В Сиэтле встречались сборные США и Австралии. Хозяева победили 2:0 и вышли в плэй-офф.

У сборной Австралии Иранкунда и Меткалф, забившие голы в первом матче, остались в запасе.

На 11-й минуте Балогун прострелил. Кэмерон Берджесс (Суонси) опередил американского форварда и срезал мяч в свои ворота 1:0.

Через 2 минуты гости едва не сравняли счет. мяч после удара Леки пролетел рядом с "девяткой".

Во второй половине первого тайма американцы прибавили в скорости. Австралийцы стали не успевать за соперником и чаще нарушали правила.

На 43-й минуте Пепи пробил издали. Мяч попал в защитника австралийцев и по высокой дуге полетел во вратарскую. Алекс Фримен (Вильярреал) головой отправил мяч в сетку 2:0.

На 61-й минуте австралиец Мэтью Лэки получил травму и был заменен.

Во втором тайме было много борьбы, забросов. навесов. Но мало интересного.

В конце матча австралийцы прижали соперника к воротам. Но им не хватало техники и изобретательности.